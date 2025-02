Iltempo.it - Trump, scoppia il caso del livido sulla mano. La Casa Bianca: cosa è successo

Le foto dell'incontro tra Donalded Emmanuel Macron hanno permesso ai più attenti di notare un dettaglio che, altrimenti, sarebbe passato inosservato. Il presidente degli Stati Uniti si è presentato con dei lividi evidentidestra e in rete sono state fatte circolare le teorie più disparate. Molti hanno pensato che la visibile macchia bluastra potesse essere dovuta alle flebo e fosse, quindi, il segnale nascosto di condizioni di salute traballanti. A fare chiarezza ci ha pensato la, che dopo un tam tam impazzito di ipotesi e di supposizioni, è intervenuta per allontanare ricostruzioni più assurde e chiudere il. "Il presidenteè un uomo del popolo", ha esordito la portavoce dellaKaroline Leavitt. In effetti, la conferenza stampa è scivolata via fra strette vigorose e forme di contatto costante.