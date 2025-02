Lapresse.it - Trump: “Presto annuncio su dazi a Ue, saranno del 25%”

Il presidente americano, Donald, dichiara chepresenterà la sua decisione in merito ainei confronti dell’Unione Europea. Il leader della Casa Bianca ha affermato che è stata “presa una decisione” che “annunceremo molto”. Ha aggiunto che “in termini generali” idel 25% “sulle auto e su tutte le altre cose”. Parlando con i giornalisti, prima della riunione di gabinetto alla Casa Bianca, ha aggiunto: “Amo i Paesi Europei, ma l’Unione europea è stata creata per fregare gli Stati Uniti“. PresidentHosts First Cabinet Meeting, Feb. 26, 2025 https://t.co/E84fapwMhB— The White House (@WhiteHouse) February 26, 2025: “Se scontenti di Musk fuori da qui”Alla riunione di gabinetto ha partecipato anche, pur non essendone membro, Elon Musk, il miliardario ceo di Tesla a capo del Dipartimento per l’Efficienza Governativa (Doge).