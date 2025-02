Lanotiziagiornale.it - Trump posta un video generato con l’IA della sua visione di Gaza come “Riviera del Medio Oriente” e scatena l’indignazione

Ormai dovremmo essere abituati alle continue provocazioni di Donald, che non perde occasione per creare divisioni nel mondo. Non fa eccezione ildall’intelligenza artificiale, pubblicato dall’ex presidente degli Stati Uniti sul suo social Truth, che mostra quella che si suppone essere la suaStriscia diricostruita dagli Stati Unitila nuova “del”.La clip, immediatamente diventata virale e trasformatasi in un caso internazionale, raffigura una costa futuristica fiancheggiata da lunghi viali, grattacieli e spiagge scintillanti, un’immagine che stona profondamente con la distruzione causata da oltre quindici mesi di bombardamenti israeliani. Nelnon mancano dettagli surreali,danzatrici del ventre barbute, un bambino che stringe un palloncino dorato a forma di volto die un’enorme statua dorata dell’ex presidente degli Stati Uniti.