Metropolitanmagazine.it - Trump ingombrante in Ucraina, ma ci sono gli accordi UE

Leggi su Metropolitanmagazine.it

e l’ingerenzain: vuole che gliUSA abbiano la priorità sugli obblighi tra Kiev e UE. L’amministrazionesta negoziando con Kiev un accordo. L’accordo tuttavia pone come condizione imprescindibile. Essa è la priorità degli impegni con gli Stati Uniti rispetto a qualsiasi obbligo dell’. Quindi, anche nei confronti dell’Unione Europea, del Regno Unito o di altri alleati. Secondo una bozza visionata da Euronews, Washington intende vincolare gli aiuti alla garanzia che gli interessi americani in materia di terre rare e risorse minerarie ucraine abbiano precedenza assoluta.e le terre rare ucraine: aiuti USA in cambio di risorseL’accordo prevede la creazione di un “Fondo di investimento per la ricostruzione”. Il fondo è volto a sostenere la difesa e il recupero economico dell’fino a riportare il paese ai livelli del 2021, prima dell’invasione russa.