Linkiesta.it - Trump e il piano da 25 miliardi per rastrellare ed espellere 12 milioni di immigrati

Un importante gruppo americano di contractor militare ha proposto all’Amministrazioneun ambiziosoda venticinquedi dollari perdodicidi migranti irregolari entro le elezioni di metà mandato del 2026. Come spiegano Dasha Burns e Myah Ward in un lungo approfondimento su Politico, la proposta, contenuta in un documento di ventisei pagine, è stata presentata ai consiglieri diprima della sua inaugurazione alla Casa Bianca e prevede una rete di “campi di elaborazione” (una espressione più elegante di campi di contenimento o concentrazione) allestiti su basi militari, una flotta privata di cento aerei e un contingente di diecimila privati cittadini, inclusi veterani militari ed ex agenti di polizia, autorizzati ad arrestare i migranti irregolari. Il gruppo dietro questa proposta è guidato da Erik Prince e Bill Mathews, rispettivamente ex Ceo e direttore operativo di Blackwater, una delle più note società di sicurezza privata al mondo, fondata nel 1997 e responsabile della morte di diciassette civili iracheni nel massacro di Nisour Square nel 2007.