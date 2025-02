It.newsner.com - Trump bacia i piedi di Musk: in ministero USA spunta video AI

Donalded Elonsi sono avvicinati nell’ultimo anno. Il secondo ha sostenuto il primo nella sua corsa alla rielezione. Sia finanziariamente che attraverso la sua piattaforma di social media, X. Mentre il primo ha ripagato il secondo per i suoi servizi nominandolo a capo del neonato (e molto discutibile) Dipartimento per l’efficienza del governo.La loro è una storia di forza d’animo, di sacrificio, di compassione, di coraggio e. di amore?I commensali della caffetteria del Dipartimento per gli Alloggi e lo Sviluppo Urbano (HUD) avrebbero potuto pensare a ciò. Vi chiederete come mai? Beh questo quando hanno assistito a unimprovvisato che trasmetteva il momento in cui Donaldhato idi Elon.Quando è avvenuto questo momento? Vi sento chiedere. Come ho fatto a non accorgermene? Beh, la verità è che non è successo: non è mai successo.