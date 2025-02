It.insideover.com - Trump all’assalto dell’Ue con i dazi, ma la guerra economica Usa viene da lontano

Anche sull’Unione Europea è pronta a calare la scure deiamericani. Lo ha annunciato il presidente Donaldinaugurando la prima riunione di gabinetto dopo la fine del ciclo di conferme al Senato in cui ha dichiarato che l’Ue è “nata per fregare gli Stati Uniti” sul commercio e “ha fatto un ottimo lavoro prima che arrivassi io”. Il risultato? Washington prepara tariffe generalizzate al 25% su molti beni europei, preparandosi a lanciare la sfida dellacommerciale contro il mercato con cui è più integrata al di fuori dell’area nordamericana Usmca con Messico e Canada. Dovrebbero valere per tutti, e non c’è alternativa: a livello commerciale, non esistono i singoli Stati. Esiste l’Unione Europea che tratta a nome dell’intero blocco su condizioni di parità. Nessuno sconto, dunque, per i Paesi con i leader percepiti più vicini a, come l’Italia di Giorgia Meloni o l’Ungheria di Viktor Orban,i gendarmi filoamericani del Baltico e la sempre più atlantica Polonia.