Truffa ad anziana a Forlì, ma lei non ci casca: arrestato dai carabinieri

, 26 febbraio 2025 – È ritenuto responsabile di evasione e resistenza a pubblico ufficiale (ipotesi di reato per le quali è stato) un uomo controllato martedì pomeriggio daidel Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di; nei suoi confronti anche una denuncia per tentata. L’intervento dei militari è stato richiesto da una cittadina che, contattando il numero di emergenza 112, ha segnalato la presenza di un individuo dal comportamento sospetto. I, una volta sul posto, hanno fermato l’uomo, che ha opposto resistenza e tentato di fuggire. Bloccato, è stato condotto in caserma per ulteriori accertamenti. Il motivo della tentata fuga è presto detto: l’uomo era evaso evaso dagli arresti domiciliari e, poco prima, aveva cercato dire un’