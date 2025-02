Ilgiorno.it - Troppi misteri per HQMonza: "Prima di sforbiciare il progetto va chiarito il pasticcio dell’hub"

Leggi su Ilgiorno.it

I conti esigerebbero maggiore chiarezza. L’associazionesi esprime in questi termini sugli extra di spesa resi noti dal Comune di Milano, sul prolungamento di M5 fino a Monza. "Restano un mistero, non solo per noi, ma anche, a quanto ci risulta, per il Comune di Monza, tutti i dettagli degli extracosti da 600 milioni – scrivono in una nota –. Non si sbottonano né il Comune di Milano capofila, titolare dei calcoli, né Regione Lombardia, la quale conosce i conti almeno dall’11 febbraio scorso". Gli attivisti fanno presente che "rispetto al computo metrico iniziale del 2018, incidono certamente i maggiori costi dei materiali edilizi e quelli relativi all’energia", per cui "bisogna sapere che una talpa meccanica consuma da 30 a 40 mila kilowatt al giorno e il prezzo dell’elettricità, dal 2018, è quasi raddoppiato".