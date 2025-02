Sport.quotidiano.net - Troppi gol finiscono nella porta granata. Ecco qual è il quarto d’ora più rischioso

Il gol subito da Carboni e costato la sconfitta sul terreno della Torres, è stato il 19esimo incassato dal Pontedera nel primo tempo. Considerando che laè stata violata per 40 volte in 28 partite (peggio hanno fatto solo Legnago e Spal, con 49 a testa, Milan Futuro e Lucchese, con 44 a testa) si può dire che ihanno la stessa capacità di prendere reti in entrambi i tempi e praticamente.in ogni momento. I dati statistici sulle reti subite nel girone B ricavati suddividendo i novanta minuti di gioco in 6 porzioni da 15 minuti ciascuna, vedono infatti la squadra di Menichini spesso nelle posizioni di.alta classifica. Il periodo in cui i tifosi pontederesi devono preoccuparsi di più è quello tra i minuti 61 e 75. Lì il Pontedera è stato capace di subire 11 reti, come l’Ascoli.