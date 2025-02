Calciomercato.it - Trofeo Caroli Hotels Under 14, al via la 21a edizione: tutti i dettagli del torneo

Il14 giunge alla sua 21a: scoprisull’evento che coinvolgerà ben 36 squadre Saranno 36 le quadre, 115 le partite, 20 i comuni coinvolti, 4 le nazioni rappresentate e 1400 le persone tra giocatori, staff, genitori e addetti ai lavori presenti all’evento. Questi sono alcuni numeri del 21°14 in programma dal 27 febbraio al 4 marzo e organizzato dall’Asd Capo di Leuca che si conferma uno dei più importanti e autorevoli per la categoria a livello nazionale e internazionale.L’evento prevedrà 36 club partecipanti inseriti in un girone unico: Lazio, AZ Alkmaar, Fiorentina, Juventus, Roma, Milan, Torino, Sassuolo, Bologna, Monza, Genoa, Lecce, Odense, Rimini, Virtus Francavilla, Casarano, Pontedera, Red Bull New York, Giovani Cryos, Nuova Taras Taranto, Levante Azzurro, Jonia Calcio, Real Casarea, Tor Tre Teste, Monteruscello, Pasquale Foggia, Oltrera, Grifone Calcio, Donatello, Etra Barletta, Invictus Lam, SoccerDream, Football Taviano, Julia Spello, Capo di Leuca Fabrizio Miccoli, FairPlay Messina.