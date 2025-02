Thesocialpost.it - Treviso, Alex Lucchesi spara al genero mentre è in gelateria coi due figli: il movente è il tradimento

Leggi su Thesocialpost.it

Lunedì 24 febbraio, in unadi Chiarano, in provincia di, un uomo di 54 anni,, hato alla spina dorsale del, Gregori Malacarne, 29 anni. La vittima si trovava nel locale insieme alla moglie,a dell’aggressore, e ai loro due.Il giovane è stato immediatamente soccorso e sottoposto a un intervento chirurgico. Attualmente non è in pericolo di vita, ma sarà necessario valutare eventuali danni a lungo termine. Nel frattempo,è riuscito a darsi alla fuga ed è tuttora ricercato.Secondo le prime ipotesi, ilsarebbe legato a una questione familiare. Si parla infatti di un presunto: la moglie diavrebbe avuto una relazione extraconiugale di cui tutti, tranne lui, erano a conoscenza. L’uomo avrebbe quindi reagito contro il, accusandolo di non averlo informato della vicenda.