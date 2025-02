Lettera43.it - Treviglio, la consigliera comunale di FdI: «In caso di gravidanza giusto dimettersi»

Leggi su Lettera43.it

Nel comune di, provincia di Bergamo, il Consiglio ha respinto la proposta di permettere ai consiglieri di partecipare da remoto indi necessità, come unaa rischio o la nascita di un figlio. La mozione, presentata dalla capogruppo del Pd Matilde Tura, mirava a garantire la continuità dell’impegno istituzionale senza dover rinunciare al ruolo politico. «Possibilità tecnicamente fattibile, già messa in atto da sindaco e assessori con le giunte in videoconferenza, e già sperimentata senza particolari problemi da ospiti che si sono collegati da remoto per relazionare al Consiglio», ha spiegato Tura, sottolineando come la misura non avrebbe comportato costi aggiuntivi per la collettività e rappresentasse «un segnale di attenzione e di rispetto per condizioni temporanee della vita di una persona».