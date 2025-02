Tg24.sky.it - Treviglio, bufera su consigliera comunale FdI: "Donna incinta o malata? Si dimetta". VIDEO

"Nella vita ci sono delle priorità, se uno ricopre la carica di consigliereal primo posto deve metterci la partecipazione. Poi nella vita capitano cose belle come la nascita di un figlio o cambiare lavoro o cose brutte come la malattia, allora forse bisogna riguardare le proprie priorità, a quel punto bisogna dimettersi". Ha scatenato polemiche la frase dellaFdI Silvia Colombo a, comune in provincia di Bergamo. In aula si discuteva della proposta con cui il Pd chiedeva la possibilità di partecipare da remoto al Consiglioper donne in gravidanza a rischio e neogenitori.