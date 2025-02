Secoloditalia.it - Trento, poliziotta trans massacrata a sangue: l’aggressione shock di tre ultrà

Nord Italia, notte di San Valentino. In un locale nei pressi dello stadio cittadino, unadi 53 anni viene brutalmente aggredita da tredel. Pugni, calci, botte. Il referto medico parla dà anche i dettagli: 22 punti di sutura, 30 giorni di prognosi. Un’aggressione che, secondo quanto ricostruito, sarebbe scaturita a seguito di insulti di natura discriminatoria legati all’identità dell’agente: eragender.picchiata brutalmenteLa vittima, che sta completando il percorso diizione anche a livello burocratico, si trovava nel locale quando i tre uomini hanno iniziato a rivolgerle offese e commenti discriminatori. La tensione è degenerata in pochi istanti: laè stata colpita ripetutamente, cercando di difendersi e di sottrarsi alla furia degli aggressori rifugiandosi in bagno.