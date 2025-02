Quifinanza.it - Tre decenni di successi per Dsquared2, lo stile urban apre la Milano moda

Ieri sera durante laFashion Week, il brandha festeggiato il suo 30° anniversario con una sfilata che ha lasciato il pubblico senza fiato. I gemelli canadesi Dean e Dan Caten, fondatori del marchio, hanno orchestrato uno spettacolo che ha saputo coniugare, musica e performance artistiche, celebrando tredi creatività e innovazione.La serata è iniziata in grandecon l’apparizione della rapper Doechii, che è scesa da un veicolo blindato traboccante di banconote, dando il via a uno show energico e coinvolgente. La passerella, allestita come un nightclub newyorkese, ha visto sfilare celebrità del calibro di Naomi Campbell, che ha chiuso lo spettacolo indossando un audace body in pelle da biker, e le top model Isabeli Fontana e Irina Shayk.Omaggio alle origini La collezione presentata ha reso omaggio alle radici canadesi dei designer, mescolando elementi tipici dell’abbigliamento outdoor con dettaglii e streetwear.