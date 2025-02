Ilrestodelcarlino.it - ’Tre atti unici di ?echov’

A Russi va in scena ’Crisi di nervi. Tredi Anton ?. Nell’ambito della stagione teatrale 2024/2025 a cura di Ater Fondazione e dopo il successo de Il compleanno di Harold Pinter, il grande regista tedesco Peter Stein dirige una straordinaria compagnia mettendo in scena questa sera (inizio ore 20.45) ’Crisi di nervi. Tredi Anton ?, tornando così a uno dei suoi autori di riferimento e creando una non consueta modalità produttiva artistica attorno a un gruppo di attori e collaboratori, per una continuità creativa collettiva di notevole spessore. Tra le opere di ?echov, Stein ha scelto ’L’orso’, ’I danni del tabacco’, ’Domanda di matrimonio’, e per l’interpretazione Maddalena Crippa, Alessandro Averone, Gianluigi Fogacci, Alessandro Sampaoli, Emilia Scatigno e Sergio Basile che si alterneranno nelle varie pièce, che lo stesso ?echov non ancora trentenne definiva ’scherzi scenici’: ’sono i drammi più piccoli del mondo.