Quotidiano.net - Trasporti sostenibili in Emilia-Romagna: crescita e innovazione nel 2024

, green e innovativi. Meno inquinanti e indirizzati verso il rispetto dell’ambiente, con il quale devono per forza convivere, perché senza di loro il mondo si arresterebbe. Sono tante le nuove frontiere dei, per cui servono risposte in grado di affrontare le sfide del futuro. Dall’elettrificazione dei mezzi a veicoli con carburanti alternativi, come idrogeno o biocarburanti, passando per la mobilità condivisa, lo scenario del mondo deisi apre a differenti e molteplici mondi. Sfide che l’sta affrontando, come dimostra il rapporto annuale di monitoraggio della mobilità e deiredatto dall’assessorato della Regione nel, che consegna ai cittadini un quadro completo e organico sui risultati raggiunti e sulle azioni messe in campo, prendendo in considerazione i dati del 2023.