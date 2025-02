Tragedia Moby Prince a Livorno | Dda chiede archiviazione inchiesta

Leggi su Corrieretoscano.it

, la Dda di Firenze ha chiesto al gip l’dell‘sul disastro dellache il 10 aprile 1991 davanti al porto dicostò la vita a 140 persone a bordo del traghetto finito in collusione contro la petroliera Agip Abruzzo.Lo ha riferito il procuratore diMaurizio Agnello in audizione con la commissione parlamentare disulla strage, che è seguita a quella del procuratore di Firenze Filippo Spiezia svoltasi in modalità segreta come da lui richiesto.Agnello: “Condurre indagini su un fatto, sebbene di straordinaria gravità, avvenuto quasi 34 anni fa è un compito a dir poco arduo specie per un magistrato del pubblico ministero che non essendo giornalista, scrittore o storico non deve perseguire suggestioni o mere ipotesi di lavoro, ma deve avere come obiettivo la raccolta di prove atte a sostenere l’esercizio dell’azione penale in relazione a reati non coperti da prescrizione ovvero una richiesta di”.