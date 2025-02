Tragedia in gita il professore Giuseppe muore sotto gli occhi dei suoi alunni Inutili i soccorsi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Unaha colpito la comunità scolastica di Battipaglia (Salerno): il professorFrancione è morto improvvisamente a 67 anni, stroncato da un infarto mentre rientrava da unascolastica con istudenti al Teatro San Carlo di Napoli.L'insegnante si è sentito male durante il viaggio di ritorno, spingendo icolleghi ea chiedere l'intervento dell'autista per fermare il mezzo e chiamare i. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, non c'è stato nulla da fare.

in, ilglidei

Nato a Ottati, Francione lascia una moglie e due figli. La sua scomparsa ha generato un'ondata di commozione, con numerosi messaggi di cordoglio che ricordano la sua passione per l'insegnamento e l'amore per la geologia.