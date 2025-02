Lanazione.it - Tragedia di Lagoscuro . L’autopsia sull’operaio morto cadendo dal tetto

Verrà eseguita venerdì mattinasu Mehemet Xibraku l’operaio che ha perso la vita la scorsa settimanada undi un capannone nella zona dinel Comune di Vezzano Ligure. Il sostituto procuratore Giacomo Gustavino ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico del titolare dell’azienda dove la vittima lavorava da diverso tempo e della proprietaria del capannone, entrambi spezzini. La Procura della Repubblica vuole far luce sulle cause che hanno portato alla caduta del sessantasettenne che la mattina dellaè salito suldi copertura di diverse attività artigianali per verificare le condizioni dell’infrastruttura dalla quale si lamentavano infiltrazioni di acqua piovana. Da quanto è emerso dai primi riscontri effettuati dal personale dello Psal dell’Asl 5 spezzina e carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro Xibraku non stava tecnicamente intervenendo sul danno ma, insieme a un collega scampato miracolosamente alla caduta, soltanto controllando la situazione per poi relazionare sull’eventuale operazione da svolgere.