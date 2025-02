Thesocialpost.it - Tragedia del Natisone, gli audio ai pompieri di Patrizia, annegata con due amici: “Vi prego, mandate un elicottero: non c’è più tempo”

A nove mesi dalladel, emergono nuovi dettagli sulle ultime drammatiche telefonate diCormos, Bianca Doros e Cristian Molnar, i tre ragazzi annegati il 31 maggio scorso nel fiume a Premariacco, in provincia di Udine.Leggi anche:del, la procura di Udine chiude le indagini: quattro indagati“Non abbiamo più, la, non ce la facciamo più, solo unpuò salvarci” sono state le parole disperate di, 20 anni, durante la telefonata ai Vigili del fuoco. Una chiamata durata undici minuti, di cui sei trascorsi con la musichetta d’attesa, mentre il livello del fiume cresceva inesorabilmente, senza lasciare alcuna via di fuga.Quattro indagati per omicidio colposo plurimoLe indagini condotte dalla procura di Udine hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di un capoturno, due addetti alla sala operativa dei Vigili del fuoco e un infermiere del Sores (Sala operativa regionale emergenza sanitaria del Friuli Venezia Giulia).