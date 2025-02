Feedpress.me - Tragedia al largo del Gargano, affonda un peschereccio: muore un comandante di 58 anni

Undella flottiglia di Termoli, il Normandy èto aldelper cause non ancora chiarite . Il, un 58enne di Bisceglie, è morto mentre altri due membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo. A quanto si è appreso, l’imbarcazione si trovava a circa cinque miglia dalla costa tra Capojale e le Isole Tremiti, quando ha avuto un’avaria al motore e il.