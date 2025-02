Thesocialpost.it - Tragedia al largo del Gargano: affonda peschereccio, muore il comandante

Un drammatico incidente marittimo si è verificato aldel, dove ilNormandy, appartenente alla flottiglia di Termoli, èto per cause ancora da accertare. Nel naufragio ha perso la vita ildell’imbarcazione, un uomo di 58 anni originario di Bisceglie, mentre gli altri due membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo.La dinamica dell’incidenteL’imbarcazione si trovava a circa cinque miglia dalla costa, tra Capojale e le Isole Tremiti, quando ha subito un’avaria al motore. Il, resosi conto della gravità della situazione, ha immediatamente lanciato l’allarme alla Guardia Costiera. Tuttavia, pochi minuti dopo, il Normandy èto nelle acque dell’Adriatico.Sul posto sono intervenute tempestivamente le motovedette della Guardia Costiera di Termoli e Vieste, che sono riuscite a salvare gli altri due membri dell’equipaggio, mentre per ilpurtroppo non c’è stato nulla da fare.