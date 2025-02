Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-02-2025 ore 20:30

che è calato sensibilmente di intensità sulla rete viaria cittadina nel una segnalazione quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare e consolari di lavori ricordiamo quello in viale della Piramide Cestia carreggiata ridotta andare a Piazza di Porta San Paolo a piazza Albania in diretta dal Circo Massimo è chiusa anche la pista ciclabile sono stati istituiti i divieti di sosta attenzione quindi alla segnaletica proseguono i lavori notturni sulla passeggiata di Ripetta a partire dalle ore 22 di questa sera e fino alle ore 5 di domani chiusura della strada tra il Lungotevere in Augusta e via Della Penna questa notte anche la Pontina sarà interessata da lavori in corso a partire dalle ore 21 chiusura dell'arteria tra Castelno a Trigoria il bivio di Pratica di Mare in direzione dall'Eur sempre dalle ore 21 chiusura della Pontina anche in direzione di Latina il tratto interessato in questo caso tra Tor de' Cenci e Castelno il termine dei lavori domani mattina alle ore 6 maggiori informazioni su questo altre notizie sul sito