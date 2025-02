Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-02-2025 ore 19:30

LuceverdeBuonasera dalla redazione Bentrovati sta calando di intensitàsulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti a tratti in carreggiata interna dalla Nomentana allo svincolo La Rustica attenzione questo tratto è segnalato anche un incidente in carreggiata esterna zona sud code a tratti a partire dalla Pontina fino all'uscita per la via Tuscolana perintenso permangono rallentamenti con il tratto Urbano dellaL'Aquila e sullaFiumicino rispettivamente da Tor Cervara al raccordo e dall'euro fino all'uscita di via Isacco Newton in tangenziale anche qui rallentamenti con code pertra Tor di Quinto e la Salaria verso San Giovanni però interventi di lieve entità tra il bivio con la stazione Tiburtina e l'uscita per via delle Valli Conca d'Oro in direzione quindi dello Stadio Olimpico nella zona di San Giovanni La polizia locale Ci segnala un incidente in via Appia Nuova all'altezza di via Tortona inevitabili i disagi incidente difficoltà di circolazione anche sulla Tiburtina all'intersezione con via Delle di Pietralata con le code registrate verso il centro nel quadrante Sud Ci sono code sulla Pontina tra il bivio per la Cristoforo Colombo il raccordo anulare come anche sulla stessa Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino via di Malafede in direzione di Ostia maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito