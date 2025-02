Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-02-2025 ore 18:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuonasera dalla redazione ben trovati sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti permolto intenso in carreggiata interna tra le uscite casse salari e successivamente a partire la Nomentana fino allo svincolo La Rustica in carreggiata esterna zona sud code a tratti a partire dalla Pontina fino alla Tuscolana perintenso rallentamenti con code sul tratto Urbano dellaL'Aquila e sullaFiumicino non rispettivamente da via Filippo Fiorentini a Tor Cervara e dall'euro fino all'uscita di via Isacco Newton in direzione quindi di Fiumicino all'esquilino la polizia locale Ci segnalano incidente in via Conte Verde all'altezza di via Cairoli altro incidente nella zona di Montesacro via Nomentana nei pressi di via dei Campi Flegrei Ci sono code in direzione del centro incidente anche in via Volturno con le code registrate in direzione di via Cernaia difficoltà anche sulla via Prenestina per un incidente avvenuto all'intersezione con via dell'Acqua Vergine Ci troviamo nella periferia est poco fuori il raccordo nel quadrante Sud Ci sono code sulla tra il bivio per la Cristoforo Colombo il raccordo anulare in direzione di Latina e questo tratto è registrato anche un incidente Magione informazioni su queste altre notizie sul sito