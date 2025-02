Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-02-2025 ore 16:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàin prossimo momento in queste ore sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo code a tratti in carreggiata interna tra le uscite casse Salaria e a partire dalla Nomentana fino all'uscita La Rustica in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio con laFiumicino fino all'uscita per la via Tuscolana ricordiamo il numero in viale della Piramide Cestia carreggiata ridotta da Piazza di Porta San Paolo piazza Albania in direzione quindi del Circo Massimo chiusa anche la pista ciclabile istituiti i divieti di sosta attenzione quindi alla segnaletica proseguono i lavori durante la notte Alla Passeggiata di Ripetta a partire dalle ore 22 di questa sera e fino alle ore 5 di domani chiusura della strada tra il Lungotevere in Augusta e via Della Penna questa notte anche la Pontina sarà interessata da lavori in corso a partire dalle ore 21 chiusura dell'arteria tra Castelno Trigoria il bivio di Pratica di Mare in direzione dell'EUR sempre dalle 21 chiusura della Pontina anche in direzione di Latina al tratto interessato in questo caso quello tra Tor de' Cenci e Castelno il termine dei lavori la riapertura domani mattina alle ore 6 nel quartiere Ostiense per uno svuotamento della sede stradale le linee bus 715 716 provenienti dal centro ovvero dai capolinea di via del Teatro Marcello non transitano in via Pellegrino Matteucci in via Girolamo Benzoni proseguono in via Ostiense ponte settimia spizzichino per riprendere il percorso sulla circonvallazione Ostiense nessun problema per i bus diretti verso il centro https://storage.