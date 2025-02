Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-02-2025 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità anche oggi per le potature a Viale delle Milizie nel tratto compreso tra via Otranto e largo Trionfale sono Debbia 38 linee in corso i lavori di potatura in viale di Castel Porziano tra via del Canale della Lingua in via Giulio Bertoni rallentamenti alla circolazione fino a venerdì sono in programma lavori notturni via Angelo Emo nei pressi del viadotto delle Fornaci cantiere attivo dalle 22 alle 6 con restringimenti della carreggiata lavori notturni poi sulla Colombo fino al 21 marzo transito vietato nella corsia reale da Piazzale Colombo a via del Canale della Lingua direzione Eur è in centro cantieri notturno a passeggiata di Ripetta tra le 22 e le è chiuso il tratto da Lungotevere in Augusta a via Della Penna deviata anche la linea 628