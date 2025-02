Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-02-2025 ore 11:30

Luceverdetrovati dalla redazione al microfono Sonia cerquetani decisamente migliorato ilsulle strade della capitale restano code solo sulla via Salaria aeroporto dell'Urbe alla tangenziale est e spostamenti penalizzati dal maltempo che sta interessando la capitale con pioggia e a tratti temporali Per quanto riguarda il trasporto ferroviario da ieri e per circa due mesi per lavori tra le stazioni diTiburtina eCasilina alcuni treni Intercity regionali subiscono cancellazioni e limitazioni di percorso nel dettaglio sono coinvolte le linee fl1 Orte Fiumicino aeroporto la fl2Tivoli Avezzano la fl3Cesano Viterbo la SL4Velletri e la fl6Cassino coinvolti Inoltre i treni da e per Isernia maggiori informazioni su queste da altre notizie sul sito punto luceverde.