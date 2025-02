Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-02-2025 ore 08:30

LuceverdeBuongiorno e Bentrovati in redazione Sonia cerquetani intenso ilsulle principali strade consolari in entrata in città spostamenti penalizza anche dal maltempo che sta interessando la capitale con piogge e temporali torniamo alintenso con code sul percorso Urbano della A24L'Aquila Teramo dal raccordo alla tangenziale est e quindi in entrata afile che ritroviamo sulla tangenziale est e tra Nomentana e Salaria nelle due direzioni trafficato il raccordo anulare Code in carreggiata interna tra Bufalotta e Tiburtina e tra Casilina e Appia code a tratti anche lungo la carreggiata esterna tra Cassia e Aurelia è più avanti tra che Tuscolana e tra Casilina e Tiburtina maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it è tutto Grazie per l'attenzione un cura della c e della polizia locale diCapitale