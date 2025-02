Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-02-2025 ore 07:30

LuceverdeBuongiorno ben trovati in redazione Sonia cerquetaniin queste ore intenso su tutte le principali strade consolari in direzione del centro città poi sulle percorso Urbano della A24L'Aquila dal raccordo alla tangenziale est file che ritroviamo sulla tangenziale est altezza Salaria direzione Stadio Olimpico sulla diramazionesud e si sta in coda da Torrenova a Raccordo Anulare e per quanto riguarda il raccordo anulareintenso con code al momento in carreggiata interna tra Casilina e Appia e poi in esterna dalla Casilina alla Tiburtina ma per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l'attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale https://storage.googleapis.