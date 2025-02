Romadailynews.it - Traffico Lazio del 26-02-2025 ore 09:30

luce verdeBuongiorno e ben trovati in studio Sonia cerquetani sulla via Salaria in provincia di Rieti per lavori rallentamenti e code a tratti tra sigillo e dopo in questo tratto si viaggia a senso unico alternato all'interno della galleria a Roma ancora moltosul Raccordo Anulare file a tratti non vuole due carreggiate fino al 31 marzo a Castel Porziano per potature chiusa viale di Castel Porziano tra via del Canale della Lingua e via Giulio Bertoni per il trasporto ferroviario da ieri e per circa due mesi per lavori tra le stazioni di Roma Tiburtina e Roma Casilina alcuni treni Intercity e regionali subiscono cancelni e limitazioni di percorso coinvolte in le linee fl1 Orte Fiumicino aeroporto la fl2 Roma Tivoli Avezzano la fl3 Roma Cesano Viterbo la fl4 Roma Velletri fl6 Roma Cassino coinvolti Inoltre i treni dai per Isernia