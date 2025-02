Ilgiorno.it - Traffico di rifiuti speciali. Due stabilimenti finiscono sotto sequestro

Un’ indagine lunga e complessa ha portato a una operazione congiunta da parte del Gruppo carabinieri Forestali di Brescia e della Polizia ferroviaria. Il tutto è scaturito da una serie di controlli di natura amministrativa ispettiva condotti nei mesi scorsi dalle forze dell’ordine, rivolta alla gestione dei. Nel mirino delle forze dell’ordine è finita una società che si occupa di smaltimento deicon sede in città. Glidi proprietà della società e la sua sede amministrativa sono stati sequestrati. Si trovano nel territorio di Brescia, in zona industriale. I provvedimenti scaturiscono da una da un’articolata attività investigativa che per il settore in cui ricade e stata coordinata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia. Le persone indagate, al momento, sono due.