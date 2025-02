Sport.quotidiano.net - Tour de France 2026, la partenza sarà da Barcellona

Roma, 26 febbraio 2025 - Il focus è ancora su una stagione, quella in corso, appena alle primissime battute, ma il ciclismo guarda sempre oltre e in questo caso lo fa al, con ildeche annuncia lada. Le prime 3 tappe deldeDopo un'edizione totalmente casalinga come la prossima, con il via atteso da Lille il 5 luglio, la Grande Boucle torna quindi a proporre uno start dall'estero e per la precisione dalla Spagna. Stavolta, a differenza di quanto accaduto nel 2024 con l'Italia, non si tratta però di un inedito assoluto. Ildeera infatti partito dalla Spagna già 2 volte: per la precisione nel 1992 da San Sebastian e, molto più di recente, nel 2023 da Bilbao. Il 4 luglioinvece la volta di, teatro in quella data di una cronometro a squadre, specialità che tornerà dopo 7 anni di assenza e che, notoriamente, divide appassionati e addetti ai lavori.