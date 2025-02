Ilrestodelcarlino.it - Torneo della Montagna, le nuove regole. Obiettivo 15 squadre, 16 la formula perfetta

Sabato è già marzo, e pensando allo sport reggiano vuol dire altri passi verso il. Quella di quest’anno sarà l’edizione numero 73, e ricade nell’anno dell’80° anniversario del Csi di Reggio Emilia, che organizza il. Lunedì c’è stata la riunione proprio tra il Csi e le società per ufficializzare il regolamento. Prima prendere nota: il(Dilettanti e Giovanissimi) inizierà domenica 8 giugno, e le finali andranno in scena sabato 26 luglio al centro Coni di Castelnovo Monti. Ad oggi non è possibile sapere qualiparteciperanno ufficialmente, però alla riunione di lunedì c’erano 15 società (lo scorso anno 14al via): sono Baiso, Borzanese, Carpineti, Castellarano, Castelnovo Capitale, Cerredolese, Cervarezza, Collagna, Felina, Gatta, Leguigno, Montecavolo, Querciolese, Roteglia e Villa Minozzo (campione in carica).