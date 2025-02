Chietitoday.it - Tornareccio in festa: torna la magia del Carnevale con carri, maschere e spettacoli

Leggi su Chietitoday.it

Domenica 2 marzo atutti in maschera per rivivere ladel. Sfilata deiallegorici,e tanto intrattenimento per l’evento, organizzato dall’associazione “Bento– Noi può per Mattia” con il patrocinio del Comune di