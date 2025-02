Ilgiorno.it - Topi d’auto, denunciata la donna della banda

È stata, in stato di libertà, per il reato di furto, in concorso con ignoti. L.S., quarantenne che risulta residente a Erba, in provincia di Como, laè stata individuata dai carabinieri di Bereguardo come una delle tre persone ritenute responsabili di un furto su automobile commesso lo scorso 27 novembre. Le indagini dei militari, avviate a seguito delle denuncia sporta dalla vittima, hanno ricostruito l’accaduto e in particolare il "modus operandi": l’automobilista era stato individuato a bordopropria vettura ancora lungo la Sp185, via Ticino, seguito fino a quando ha raggiunto il parcheggio del cimitero di Bereguardo. Lì i tre complici si sono divisi i compiti: laha seguito a piedi all’interno del camposanto il conducente sceso dall’auto, mentre due uomini, non ancora identificati, hanno danneggiato il finestrinosua vettura parcheggiata, rubando dall’abitacolo oggetti e monete per una decina di euro.