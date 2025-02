Ilfattoquotidiano.it - Tonali: “In una fabbrica a Newcastle ho incontrato un operaio ludopatico. Quello che mi ha detto non lo dimenticherò”

“Il mio stile di vita era negativo. Ero chiuso con tutti e questo mi faceva cambiare comportamento anche con le persone che mi volevano bene e alle quali volevo bene. Oggi, per fortuna, sono diverso”. Sandrodice di essere cambiato. L’ex centrocampista del Milan, ora al, ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha parlato della sua più grande debolezza: la ludopatia. Proprio questa patologia lo ha portato a effettuare scommesse su partite di calcio (50 volte da agosto a ottobre 2023) su piattaforme illecite, fatto per cui ha rimediato una squalifica di 10 mesi terminata lo scorso agosto.“Nei mesi lontano dal campo ho passato tanto tempo con lo psicologo. Il suo lavoro era farmi capire come ci ero caduto. – ha dichiarato il calciatore della Nazionale – Di solito lo si capisce nel momento in cui si perde qualcosa: famiglia, lavoro, stipendio.