Tonali il racconto drammatico sulle scommesse | E’ stato difficile

Ultimo aggiornamento 26 Febbraio 2025 10:19 di Giancarlo SpinazzolaIldisul caso legato allesportive fa rabbrividire i tifosi, con le difficoltà vissute dal calciatoreSandrosi è raccontato a seguito del grande caso a lui legato, ovvero lesportive. Il calciatore attualmente si sta godendo il suo rientro a pieno regime nel calcio che conta, sempre in maglia Newcastle United, di cui è il perno centrale del centrocampo. Il club inglese ha aspettato fortemente il ritorno in campo del calciatore, vista la sua importanza, e gli èmolto vicino in un periododella sua carriera. Il centrocampista italiano pian piano si sta lasciando alle spalle l’annata scorsa, vissuta ad allenarsi in disparte e ad uscire mentalmente da quanto accaduto.