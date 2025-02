Ilnapolista.it - Tonali e le scommesse: «La disponibilità economica non mi faceva capire la serietà della dipendenza»

e le: «Lanon mila»Repubblica (con Enrico Currò) intervista Sandro(24 anni), è la prima intervista dopo la squalifica per le.«No, non è esagerato parlare di una prima e di una seconda vita. Il mio stile di vita era negativo. Ero chiuso con tutti e questo micambiare comportamento: anche con le persone che mi volevano bene e alle quali volevo bene. Ero così sia al campo di allenamento sia a casa, con amici e familiari. Oggi, per fortuna, sono diverso». Quando ha avuto la consapevolezza che lestavano diventando una?«Credo in realtà di non averla mai avuta. Quando una persona si ritrova in una situazione del genere, è difficile chiederle se è malata. Ti dirà sempre di no.