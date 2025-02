Zonawrestling.net - TNA: Jazz torna nella compagnia come agente

L’importanza diper il wrestling femminile viene spesso sottovalutata: l’ex campionessa WWE è stata una delle wrestler che ha contribuito a cambiare il sentimento popolare verso il wrestling femminile nei primi anni 2000. Negli ultimi anni ha avuto modo di salire sul ring con diverse compagnie, dalla NWA alla AEW, dove ha partecipato alla Casino Battle Royal di All Out 2019. Ma è con la TNA che negli ultimi anni ha avuto più visibilità, soprattutto grazie alla sua faida contro Deonna Purrazzo. E ora per lei sembrano essersi riaperte le porte della, ma con un’altra veste.Nuovo ruolo nel backstageriportato da Fightful Select infatti,avrebbe assunto un ruolo didietro le quinte della TNA, già a partire dalle registrazioni tv appena concluse alla Full Sail University: un modo molto concreto per contribuire alla divisione Knockouts, che negli ultimi anni è senza dubbio uno degli elementi più forti della