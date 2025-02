Sport.quotidiano.net - Tiro con l’arco: prima volta sul podio per la Sagitta ai campionati italiani Indoor. Matilde Pietrucci, storico bronzo

È stato un febbraio carico di soddisfazioni per laArcieri Pesaro, cominciato con lamedaglia nella storia della squadra ai– una delle due più competizioni nazionali più importanti –, passato per due riconoscimenti ricevuti a Roma e concluso con tre podi airegionali. Inoltre, Elena Forte, presidente dell’associazione, è stata rieletta consigliera nazionale della Fitarco, risultando la più votata tra i candidati. A regalare allalamedaglia nei, il 9 febbraio a Pordenone, è stata, 14enne e detentrice di diversi record regionali giovanili, con ilnella categoria Allieve femminile di arco compound. "È un po’ la medaglia di tutti noi – commenta Forte –. Bravissima lei che ci ha sempre creduto e l’ha conquistata, ma dietro ci sono tante persone che l’hanno aiutata, creandole intorno un ambiente sereno per allenarsi in maniera continuativa.