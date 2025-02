Ultimouomo.com - Timothée Chalamet uno di noi

Sul palco dei SAG Awards, ricevendo il premio di miglior attore protagonista per la sua interpretazione di Bob Dylan in A Complete Unknown,si è lasciato andare a un discorso atipico per un attore. «So che il nostro è un business soggettivo, ma la verità è che io sono alla ricerca della grandezza», ha detto dopo i ringraziamenti di rito «so che di solito la gente non parla così, ma io voglio essere uno dei grandi, mi ispiro ai grandi. Sono ispirato dai grandi qui presenti stasera. Prendo ispirazione da Daniel Day-Lewis, Marlon Brando e Viola Davis come da Michael Jordan e Michael Phelps. E voglio essere lassù. Questo premio non significa che sono arrivato, ma mi dà un po' più di carburante, un po' più di munizioni per andare avanti».Quando ricevono un premio gli attori tendono spesso a sminuirsi, anche perché l’ideale platonico del loro mestiere dovrebbe volare ben sopra cose meschine come i riconoscimenti.