Tifosi già in clima derby | il nuovo coro-sfottò al Milan durante Inter-Lazio

Leggi su Ilnerazzurro.it

La carica della vittoria si fa sentire nel mondo nerazzurro. L’batte ladi Marco Baroni nel quarto di finale di Coppa Italia giocato a San Siro ieri sera. Grazie al supergol di Marko Arnautovic e al rigore di Hakan Calhanoglu, gli uomini di Simone Inzaghi passano in semifinale – dove ad attenderli c’è il. Proprio dopo il 2 a 0, iisti hanno intonato ungoliardico verso i cugini rossoneri.L’entusiasmo dei: “Cardinale dai, non vendere”Saranno cinque idio di questa stagione calcistica. I primi tre hanno visto trionfare per due volte i rossoneri (in campionato con Paulo Fonseca, nella finale di Supercoppa con Sergio Conceiçao) e poi un pareggio acciuffato all’ultimo dai nerazzurri, lo scorso 2 febbraio.Gli altri due si terranno in occasione dell’andata e del ritorno delle semifinali di Coppa Italia.