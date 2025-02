Liberoquotidiano.it - "Ti odio!": Beppe Carletti fulminato da Iva Zanicchi, il caso in studio da Caterina Balivo

A La Volta Buona, il programma d'intrattenimento televisivo di Rai 2 condotto da, è stato ospite, celebre tastierista dei Nomadi. Il musicista, durante l'intervista con la padrona di casa, ha raccontato di quella volta in cui Ivasi è arrabbiata, in modo piuttosto puntuto, con lui. E il motivo ha sconvolto la stessa, che ha rimarcato più volte l'errore commesso da. "Hai ragione", ha ammesso lui. "È stato incredibile - ha esclamato-, perché io non avevo pensato minimamente a Raffaella Carrà non perché non lo meritasse. Anzi, è stata lei che a chiamare: 'Posso venire anche io? Visto che siete tutti emiliani'. è arrivata in camper e non ha voluto neanche un hotel. Ha cantato e se ne è andata subito. È stato uno spettacolo di cui sono andato orgoglioso perché ci ho messo un po' del mio.