Juventusnews24.com - Thuram titolare, è testa a testa per l’altro posto in mediana: tutti gli aggiornamenti verso Juve Empoli

Thuram è praticamente già certo di una maglia da titolare, mentre c'è qualche dubbio in più per quanto riguarda il suo partner: Locatelli al momento sembra favorito su Koopmeiners. Dopo la bruciante eliminazione in Champions la Juventus ha centrato la quarta vittoria consecutiva in campionato e ha nella Coppa Italia un importante obiettivo stagionale. Allo Stadium arriva l'Empoli per la sfida valida per i quarti di finale.