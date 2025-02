Inter-news.it - Thuram sarà pronto per Napoli-Inter! L’impiego previsto – Sky

Il tema centrale di questi ultimi giorni prima diMarcus. Il francese deve recuperare dall’infortunio, Matteo Barzaghi ha dato novità su Sky Sport.RIENTRO – Matteo Barzaghi ha dato importanti rassicurazioni: «per. Oggi ha alternato lavoro in gruppo a quello individuale ad Appiano Gentile, invece domani tornerà definitivamente ad allenarsi per tutta la durata della sessione con la squadra. Si allenerà ancora venerdì con il gruppo, poi cila partenza per. Da quanto sappiamoassolutamente a disposizione, racconteremo ora per ora la sua preparazione. Inzaghi vuole ritrovare la Thu-La, quindi vorrebbe averegià dal primo minuto per».titolare, ma ci sono le alternative per!ALTERNATIVE – Il martedì di Coppa Italia ha garantito la presenza anche delle alternative in attacco.