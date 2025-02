Inter-news.it - Thuram recupera per Napoli-Inter? Il punto! In 3 out e due quasi – TS

Leggi su Inter-news.it

Nodoin vista diper Simone Inzaghi. L’attaccante francese rimane da valutare. Mentre tre di sicuro non ci saranno e altri due rischiano tanto.LISTA – Insomma la lista degli indisponibili perrimane sicuramente una brutta gatta da pelare per Simone Inzaghi. Come Antonio Conte, che ieri ha perso Zambo Anguissa, anche il tecnico dell’è alle prese con diversi giocatori in infermeria. In tre salteranno di sicuro la trasferta al Diego Armando Maradona, ossia Yann Sommer, Nicola Zalewski e Raffaele Di Gennaro. Anche per Carlos Augusto le chance sono veramente basse, mentre nelle prossime ore si capiranno anche le condizioni di Matteo Darmian, uscito anzitempo da-Lazio di ieri sera. Ma il focus principale riguarda ovviamente Marcusper?Giornata di domani decisiva peralle porteDOMANI SI DECIDE – La sensazione, scrive anche Tuttosport, è chepossa riuscire a strappare una convocazione per