Inter-news.it - Thuram, novità dall’allenamento verso Napoli-Inter. Programmato rientro!

Buone notizie da Appiano Gentile sull’infortunio di Marcus. Ildell’attaccante è già in programma, conormai alle porte.BUONE NOTIZIE – Grande attesa per, in programma sabato alle ore 18.00, ma soprattutto per ildall’infortunio di Marcus. Attualmente la presenza del francese nel big match del Maradona è una delle grandi incognite per la squadra di Simone Inzaghi. In tribuna per la gara di Coppa Italia contro la Lazio di ieri sera, oggi l’attaccante è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile al seguito della squadra. Proprio da lì arrivano importantisulle condizioni di, che confermano le buone sensazioni delle ultime ore in vista dia -4 da: ecco le ultimeIL– L’allenamento odierno nerazzurro, all’indomani dal successo in Coppa Italia contro la Lazio, è terminato da pochi minuti.